Суд в Москве арестовал адвоката экс-министра Улюкаева по делу о мошенничестве

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Преображенский суд Москвы арестовал адвоката экс-министра Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Суд в Москве арестовал адвоката экс-министра Улюкаева по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали там.

Срок ареста установлен до 23 марта.

Как уточняется, Квеидзе предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».

В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки на сумму $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

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