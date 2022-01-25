Университет «Дубна» может перейти на частичный дистант из-за COVID-19

Ректор Государственного университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев заявил, что вуз может перейти на частичный дистант из-за COVID-19.

«У нас почти 100% преподавателей, не имеющих противопоказаний, прошли вакцинацию и сейчас проходят повторную. Среди совершеннолетних студентов привиты порядка 60%», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По словам ректора, глобальный перевод на удалёнку пока не планируется и вуз собирается возобновить занятия в смешанном формате.

«В основном это очное обучение, но с применением дистанционных технологий и с полным дистанционным обучением для ряда направлений, для которых это не будет критично», — уточнил Фурсаев.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.