Автоэксперт Кадаков напомнил об опасности агрессивного стиля вождения

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Главред журнала «За рулём» Максим Кадаков напомнил об опасности агрессивного стиля вождения.
Автоэксперт Кадаков напомнил об опасности агрессивного стиля вождения
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«Что такое интенсивный разгон? Если речь идёт о 50% газа, то на частые разгоны в таком режиме рассчитан любой автомобиль. Если мы говорим о постоянном разгоне с педалью в пол, очевидно, вся нагрузка идёт по максимуму. То есть у нас нагружен двигатель, коробка передач», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам эксперта, всё, что участвует в процессе движения, находится под постоянной нагрузкой.

Как отметил Кадаков, если постоянно ездить на пределе, то ничего хорошего с машиной не произойдёт.

«Наибольшему износу на автомобилях с механикой подвергается сцепление, потом коробка и узлы трансмиссии на авто с автоматом, роботом или вариатором. Дальше идёт двигатель. Если трогаться с пробуксовкой, то ещё шины», — сказал эксперт.

Трудно сказать, что сломается первым, — это зависит от стиля езды, условий, самого автомобиля, заключил Кадаков.

Ранее председатель Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников в беседе с агентством «Невские новости» рассказал, как прогревать машину в морозную погоду.

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