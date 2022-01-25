Глава «Мособлгаза» Баранов рассказал о планах по догазификации в Подмосковье

Глава «Мособлгаза» Игорь Баранов рассказал о планах по догазификации в Подмосковье.

Об этом сообщает телеканал «360».

«2022 год является финишным для догазификации Подмосковья. И нет сомнений, что президентский проект до конца года будет выполнен на 100%. Что нам осталось сделать? В этом году нам необходимо догазифицировать ещё 1692 населённых пункта», — сказал Баранов.

В январе догазифицировали 13 населённых пунктов, ещё более чем в 200 идут строительные работы.

«Но мы чётко понимаем, что в эти 1692 населённых пункта вошли наиболее сложные, которые потребовали от нас более сложного проектирования. Те, где больше коммуникаций, больше дорог. В эти же населённые пункты вошли крупные города Подмосковья», — уточнил Баранов.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в октябре в Москве состоялась встреча министра энергетики России Николая Шульгинова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Стороны в ходе переговоров обсудили вопросы газификации и развития электросетей в регионе.