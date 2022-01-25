Более 240 студентов прошли стажировку в технополисе «Москва» в 2021 году

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Более 240 студентов прошли стажировку в 20 компаниях особой экономической зоны «Технополис «Москва» в 2021 году.
Более 240 студентов прошли стажировку в технополисе «Москва» в 2021 году
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Рекордсменом по количеству принятых стажёров стал завод «Микрон», где в прошлом году практические знания в области микроэлектроники получили почти 60 студентов высших и средних учебных заведений», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, активно сотрудничали со студентами и другие представители микроэлектронного кластера, например компании «Неорос» и «Профотек».

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев, учащиеся обладают новыми знаниями, необходимыми при работе с передовыми технологиями.

«По результатам стажировок студенты могут войти в кадровый резерв компаний и даже уже начать работать. Во время опроса, проходившего в столичной ОЭЗ, 32 компании выразили готовность трудоустроить в общей сложности 264 стажёра», — сообщил он.

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