Эксперт Цыганов высказался о перспективах развития онлайн-торговли

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов высказался о перспективах развития онлайн-торговли.

«Онлайн-торговля будет развиваться и после пандемии, к этому формату уже привыкли. Но и офлайн-магазины с их возможностью примерить несколько моделей разных производителей и сразу их сравнить, оценить свежесть и зрелость продукта останутся ещё надолго», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, если ситуация с увеличением распродажных скидок при онлайн-заказе станет повторяться в будущем, то это говорит о том, что торговая марка выбрала вариант развития с демонстрационными залами в ТЦ и формирующим основной доход интернет-магазином.

Как отметил Цыганов, технологии виртуальной примерки уже есть, а в перспективе можно предвосхитить и индивидуализацию пошива на роботизированных производствах.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, как работает модель «чёрной пятницы».