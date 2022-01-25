В Москве выбрали проект реабилитации Щукинского парка

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В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по проекту реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи.
В Москве выбрали проект реабилитации Щукинского парка
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Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Участниками голосования стали более 167 тыс. человек. 81% пользователей поддержали предложения по восстановлению и сохранению территории.

«Работы по реабилитации паркового пространства и созданию единого маршрута для прогулок запланированы на этот год. Здесь приведут в порядок пешеходные дорожки, асфальт заменят на экологичное покрытие, обновят детские и спортивные площадки, установят скамейки и урны», — отмечается в сообщении.

Парк и роща находятся слева от Волоколамского шоссе. Ранее это была одна зелёная зона. В настоящее время её разделяют территории военных госпиталей и других медучреждений.

Как ранее сообщали «Дни.ру», власти Москвы представили проект благоустройства Волоколамского шоссе.

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