Юрист Ткаченко напомнил об изменениях в Жилищный кодекс

Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко напомнил об изменениях в Жилищный кодекс.

«С этого года вступают в силу изменения в Жилищный кодекс РФ относительно предоставления субсидий и компенсаций расходов на оплату ЖКУ. Однако их не выдадут тем, у кого есть задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в течение трёх лет», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, распоряжение правительства устанавливает дифференцированные индексы размера оплаты на первое и на второе полугодие 2022 года.

Что касается списания по долгам, то такие операции осуществляются только по решению суда в том случае, если организации известны реквизиты плательщика, согласно заключённому договору, уточнил юрист.

Ранее руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус в беседе с газетой «Известия» дал советы по проведению онлайн-голосования жильцов в России.