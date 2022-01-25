Юрист Лупу прокомментировал расширение перечня сведений, которые вносятся в кадастр недвижимости

Юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу прокомментировал расширение с 1 февраля 2022 года перечня сведений, которые вносятся в кадастр недвижимости.

«Теперь туда попадёт информация о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, непригодным для проживания», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, на органы госвласти и органы местного самоуправления возлагается обязанность передавать в Росреестр соответствующие документы. Это происходит, если принято решение признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо если жилое помещение оказалось непригодным для проживания.

«До 1 июля 2022 года органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны направить в Росреестр в форме электронных документов или электронных образцов документов принятые ими до 1 февраля решения о признании домов аварийными и непригодными для проживания. В свою очередь, с 1 февраля 2022 года выписка, содержащая общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости, должна будет содержать и эти сведения», — уточнил Лупу.

По его словам, такие изменения повысят информированность населения при сделках с недвижимостью.

Ранее руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус в беседе с газетой «Известия» дал советы по проведению онлайн-голосования жильцов в России.