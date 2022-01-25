В Керчи задержали четверых организаторов подпольного казино

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Сотрудники ФСБ задержали в Керчи членов преступной группы, организовавшей подпольное казино.
В Керчи задержали четверых организаторов подпольного казино
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Крыму и Севастополю.

«Пресечена противоправная деятельность межэтнической преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности на территории Республики Крым. Установлено, что четверо жителей Керчи в целях извлечения личной прибыли организовали работу игорного зала с установлением игрового программного обеспечения», — говорится в сообщении.

По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В сентябре телеканал НТВ сообщал, что в Санкт-Петербурге пресекли работу подпольного казино.

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