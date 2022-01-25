Подмосковные МФЦ будут предоставлять услуги ЗАГСов

В Министерстве госуправления Московской области сообщили, что жители и гости региона теперь смогут получить услуги ЗАГСов в местных многофункциональных центрах (МФЦ).

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Человек, который постоянно или временно зарегистрирован в другом регионе, но проживает в Подмосковье, может обратиться за услугами по регистрации рождения и регистрации смерти в 55 МФЦ Московской области», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.