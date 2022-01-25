Попова завила о почти 6 тысячах случаев омикрон-штамма коронавируса в России

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В России зарегистрировано почти 6 тыс. случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса.
Попова завила о почти 6 тысячах случаев омикрон-штамма коронавируса в России
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«На сегодняшний день в России зарегистрировано 5889 случаев нового геноварианта вируса «омикрон» в 68 субъектах», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Премьер Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в стране крайне напряжённой.

Ранее Михаил Костинов, заведующий лабораторией Института вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог, доктор наук, профессор, рассказал в беседе с радио «Комсомольская правда», как может передаваться новый штамм коронавируса.

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