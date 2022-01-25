Следователи возбудили дело об убийстве после взрыва в доме в Приморском крае

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В СК Приморского края сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве после взрыва в доме в Арсеньеве, где погиб человек.
Следователи возбудили дело об убийстве после взрыва в доме в Приморском крае
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате многочисленных травм тела и потери крови. По уголовному делу допрашиваются свидетели.

Ранее СМИ сообщали, что один человек погиб в результате взрыва, предположительно, гранаты в девятиэтажном жилом доме в городе Арсеньеве Приморского края.

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