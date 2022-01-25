Прокуратура проведёт проверку качества уборки снега в Краснодаре

Прокуратура Краснодара проверит, насколько эффективно в городе использовали бюджетные средства, выделенные на уборку снега после сильнейшего снегопада.

Как сообщает портал «Юга.ру», местная прокуратура решила провести проверку в связи с многочисленными жалобами горожан. Уточняется, что за несколько дней в Краснодаре произошло множество ДТП.

«Дороги и тротуары покрыты высоким слоем снега, что приводит к негативным последствиям в виде нарушения прав граждан в сфере безопасности движения», — уточнили в прокуратуре.

Ведомство проведёт проверки управляющих организаций и оценит, насколько своевременно администрации внутригородских округов устраняли последствия снегопада.

Кроме того, специалисты оценят эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на уборку снега.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Краснодара закрыли 23 января из-за непрекращающегося снегопада.