IT-эксперт Маляревский рассказал о влияющих на работу смартфона зимой факторах

IT-эксперт, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский перечислил факторы, влияющие на работоспособность смартфона в холодное время года.

Гаджеты могут выходить из строя из-за резких перепадов температуры. Так, зимой смартфон может переохладиться и быстро разрядиться, медленнее работать или выключиться, предупредил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его словам, проблемы наступают, когда гаджеты используют при температуре ниже -10 °С. Маляревский отметил, что это также может случиться, если температура в помещении или на улице выше +30 °С.

«На морозе мы иногда снимаем видео и фото на смартфон, что может приводить к переохлаждению гаджета, при этом он начинает быстрее разряжаться. То есть не надо его постоянно держать на воздухе, если холодно. Гаджет следует отогревать в карманах», — посоветовал он.

Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с НСН рассказал, что качество внутренних компонентов напрямую влияет на работу смартфона.