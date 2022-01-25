В Подмосковье построят 11 детсадов в 2022 году

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В Московской области в 2022 году построят 11 детских садов.
В Подмосковье построят 11 детсадов в 2022 году
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом пишет телеканал «360».

Как уточняется, к 1 сентября в Подмосковье откроют пять детских садов, а до конца года — ещё шесть.

Одно из таких учреждений строят в Мытищах.

«Строительство идёт согласно графику производства работ, отставаний нет. На сегодняшний день выполнены работы по устройству всех инженерных сетей, монолитные работы, закрыт тепловой контур, приступили к устройству кровли», — сказал начальник управления капитального строительства администрации городского округа Мытищи Павел Рязанцев, комментируя ход работ.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов в 2021 году.

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