Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях по тестированию работников на коронавирус

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Роспотребнадзор сообщил, что рекомендации по организации тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию не являются обязательными, они предназначены для методической помощи бизнесу.
Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях по тестированию работников на коронавирус
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Методические рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников носят исключительно рекомендательный характер», — заявили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, данные рекомендации предназначены для работодателей, которые хотят самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этого процесса. 

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на проект Роспотребнадзора писала, что тестирование сотрудников на COVID-19 могут сделать регулярным — два раза в неделю — для организаций с менее 500 работниками.

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