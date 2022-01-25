Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях по тестированию работников на коронавирус

Роспотребнадзор сообщил, что рекомендации по организации тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию не являются обязательными, они предназначены для методической помощи бизнесу.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Методические рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников носят исключительно рекомендательный характер», — заявили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, данные рекомендации предназначены для работодателей, которые хотят самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этого процесса.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на проект Роспотребнадзора писала, что тестирование сотрудников на COVID-19 могут сделать регулярным — два раза в неделю — для организаций с менее 500 работниками.