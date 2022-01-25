В Роспотребнадзоре сообщили о высокой доле заболевания омикрон-штаммом среди детей

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Среди заболеваших коронавирусом при появлении штамма «омикрон» доля детей возросла с 10-11 до 15%. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
В Роспотребнадзоре сообщили о высокой доле заболевания омикрон-штаммом среди детей
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10-11%», — цитирует РИА Новости Горелова.

По его словам, «применительно к «омикрону» приходят данные, что дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 15% случаев».

Горелов подчеркнул, что большая частота заболеваемости детей говорит о том, что «омикрон» более заразен для всех возрастных категорий.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» коронавируса.

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