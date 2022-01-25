В Роспотребнадзоре сообщили о высокой доле заболевания омикрон-штаммом среди детей
- РИА Новости
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«Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10-11%», — цитирует РИА Новости Горелова.
По его словам, «применительно к «омикрону» приходят данные, что дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 15% случаев».
Горелов подчеркнул, что большая частота заболеваемости детей говорит о том, что «омикрон» более заразен для всех возрастных категорий.
Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» коронавируса.