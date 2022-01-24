Нижегородская область присоединится к акции «Блокадный хлеб»

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Нижегородская область примет участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб».
Нижегородская область присоединится к акции «Блокадный хлеб»
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Мероприятия состоятся в форматах онлайн и офлайн.

В частности, центр культуры «Рекорд» представит 27 января театрализованный военно-патриотический онлайн-концерт «Блокадный Ленинград».

В районных учреждениях культуры состоятся исторические марафоны, уроки мужества и информационные часы, выставки памяти и конкурсы детских рисунков, книжные обзоры, показы патриотических фильмов.

К акции присоединятся и «Волонтёры Победы». В библиотеках региона акция проводится с 24 по 30 января.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге пройдут концерты и выставки, приуроченные к 79-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда — 27 января.

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