Нижегородская область присоединится к акции «Блокадный хлеб»
- РИА Новости
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Мероприятия состоятся в форматах онлайн и офлайн.
В частности, центр культуры «Рекорд» представит 27 января театрализованный военно-патриотический онлайн-концерт «Блокадный Ленинград».
В районных учреждениях культуры состоятся исторические марафоны, уроки мужества и информационные часы, выставки памяти и конкурсы детских рисунков, книжные обзоры, показы патриотических фильмов.
К акции присоединятся и «Волонтёры Победы». В библиотеках региона акция проводится с 24 по 30 января.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге пройдут концерты и выставки, приуроченные к 79-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда — 27 января.