Общественный совет при ГУ МВД России по Москве поздравил столичную полицию с 300-летием

Общественный совет при Главном управлении МВД России по Москве поздравил столичную полицию с 300-летием.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

«Прошло уже 300 лет, но неизменно одно — стражи правопорядка всегда готовы прийти на помощь, защитить слабого и дать отпор тем, кто преступил закон», — заявила Татьяна Косаревич, председатель совета.

В 1722 году Пётр I учредил должность обер-полицмейстера и Московскую полицмейстерскую канцелярию. Это стало началом отсчёта деятельности столичных правоохранителей.