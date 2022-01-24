В Бурятии перевыполнили план по вводу жилья в 2021 году

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В Бурятии построили около 279 тыс. кв. м жилья в 2021 году, что на 15 тыс. кв. м больше, чем плановые показатели, установленные Минстроем России.
В Бурятии перевыполнили план по вводу жилья в 2021 году
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства и модернизации ЖКХ республики.

Прирост обеспечен прежде всего благодаря индивидуальным застройщикам, которые возвели 205 тыс. кв. м.

В многоквартирных домах ввели в строй 74 тыс. кв. м.

«В 2022 году плановый показатель по вводу жилья, установленный Минстроем России, составит 275 тыс. кв. м», — рассказали в ведомстве.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области восстановили права 20,1 тыс. обманутых дольщиков в 2021 году.

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