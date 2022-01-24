В Альянсе туристических агентств рассказали об особенностях путешествий в пандемию

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала об особенностях путешествий в пандемию.

«Все страны, которые сейчас открыты для российских туристов, начиная с Кубы и заканчивая Мальдивами и Сейшелами, — туда можно и нужно ехать отдыхать. При этом, находясь на курорте в нашей стране или за рубежом, всегда нужно помнить о соблюдении правил безопасности, которые продиктованы страной, куда человек едет», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Осипова, если страна открыта как туристическое направление, то карантина там уже нет.

Эксперт посоветовала покупать путёвку через турагентство, чтобы избежать форс-мажорных ситуаций, которые могут произойти до и во время путешествия.

«Организованных туристов всегда забирают в первую очередь. Кроме того, такие путешественники вылетают с обязательной медицинской страховкой, которая покрывает лечение от коронавируса», — пояснила она.

По её словам, если правила въезда меняются, то туроператор предложит изменить дату вылета или выбрать другое направление.

«Как только путешественник самостоятельно оформляет билеты на рейс в ту или иную страну и бронирует там отель, всю ответственность за свою жизнь, здоровье и отдых он берёт на себя», — добавила Осипова.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.