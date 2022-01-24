В Санкт-Петербурге за неделю госпитализировали 246 детей с коронавирусом. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению.

«В Петербурге резко увеличилась госпитализация детей с коронавирусной инфекцией. Если с 3 по 9 января всего были госпитализированы 93 ребёнка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей», — приводит РИА Новости сообщение комитета.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки госпитализировали более 380 пациентов с коронавирусом.

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».