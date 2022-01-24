Сервисами приложения «Моя Москва» с момента запуска воспользовались более 23 млн раз

Короткая ссылка
Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что за три года с момента запуска приложения «Моя Москва» его сервисами воспользовались больше 23 млн раз.
Сервисами приложения «Моя Москва» с момента запуска воспользовались более 23 млн раз
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мы видим, что с каждым годом растёт популярность приложения «Моя Москва». Если в первый год работы его услугами и сервисами воспользовались 2,3 млн раз, то по итогам 2021-го этот показатель достиг 13,3 млн», — подытожила Сергунина.

Ранее директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская в беседе с ФАН рассказала о перспективах мессенджеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить