Сервисами приложения «Моя Москва» с момента запуска воспользовались более 23 млн раз

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что за три года с момента запуска приложения «Моя Москва» его сервисами воспользовались больше 23 млн раз.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мы видим, что с каждым годом растёт популярность приложения «Моя Москва». Если в первый год работы его услугами и сервисами воспользовались 2,3 млн раз, то по итогам 2021-го этот показатель достиг 13,3 млн», — подытожила Сергунина.

Ранее директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская в беседе с ФАН рассказала о перспективах мессенджеров.