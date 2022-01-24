Сервисами приложения «Моя Москва» с момента запуска воспользовались более 23 млн раз
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Мы видим, что с каждым годом растёт популярность приложения «Моя Москва». Если в первый год работы его услугами и сервисами воспользовались 2,3 млн раз, то по итогам 2021-го этот показатель достиг 13,3 млн», — подытожила Сергунина.
Ранее директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская в беседе с ФАН рассказала о перспективах мессенджеров.