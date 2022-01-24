В посёлке в Крыму женщина выбросила в окно восьмилетнюю дочь

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Судакский городской суд заключил под стражу 44-летнюю жительницу посёлка Новый Свет, которая выбросила из окна квартиры свою восьмилетнюю дочь.
В посёлке в Крыму женщина выбросила в окно восьмилетнюю дочь
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Управление судебного департамента в Республике Крым.

«22 января 2022 года в одной из квартир, расположенных в крымском посёлке Новый Свет, произошёл словесный конфликт между матерью и дочерью. Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе происшествия девочка погибла.

Женщина в ходе допроса признала свою вину в совершении преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что следствие завершило расследование в рамках уголовного дела об убийстве восьмилетней девочки в Тюмени.

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