В посёлке в Крыму женщина выбросила в окно восьмилетнюю дочь
- © Руслан Кривобок
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Управление судебного департамента в Республике Крым.
«22 января 2022 года в одной из квартир, расположенных в крымском посёлке Новый Свет, произошёл словесный конфликт между матерью и дочерью. Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе происшествия девочка погибла.
Женщина в ходе допроса признала свою вину в совершении преступления.
Ранее URA.RU сообщало, что следствие завершило расследование в рамках уголовного дела об убийстве восьмилетней девочки в Тюмени.