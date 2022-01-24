Инвестор Сидоров рассказал о направлениях для частных инвестиций

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров рассказал о направлениях для частных инвестиций.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что это ретейл, ресурсоснабжающие организации, компании, добывающие металлы.

«Легче всего сейчас потерять деньги на вложениях в банковский сектор, нефть, газ и криптовалюты», — считает Сидоров.

Со своей стороны, директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода полагает, что лучше вложиться в акции ведущих «голубых фишек» России.

«В этом году инвесторов порадует и привлекательная дивидендная история. Многие российские компании уже открыто говорят, что размер дивидендов опередит инфляцию в полтора и даже два раза», — сказал он.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила о том, что важно контролировать свои расходы.