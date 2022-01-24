Инвестор Сидоров рассказал о направлениях для частных инвестиций

Короткая ссылка
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров рассказал о направлениях для частных инвестиций.
Инвестор Сидоров рассказал о направлениях для частных инвестиций
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что это ретейл, ресурсоснабжающие организации, компании, добывающие металлы.

«Легче всего сейчас потерять деньги на вложениях в банковский сектор, нефть, газ и криптовалюты», — считает Сидоров.

Со своей стороны, директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода полагает, что лучше вложиться в акции ведущих «голубых фишек» России.

«В этом году инвесторов порадует и привлекательная дивидендная история. Многие российские компании уже открыто говорят, что размер дивидендов опередит инфляцию в полтора и даже два раза», — сказал он.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила о том, что важно контролировать свои расходы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить