Член ОНФ Дёмин спрогнозировал, к чему приведёт замедление темпов роста цен на жильё в России

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Предприниматель Сергей Дёмин, член московского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред Партии роста, заявил, что ожидаемое в России замедление роста цен на жилую недвижимость вряд ли приведёт к дефициту жилья.
Член ОНФ Дёмин спрогнозировал, к чему приведёт замедление темпов роста цен на жильё в России
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Об этом он сообщил в беседе с ИА REGNUM.

«Нельзя сказать, что замедление темпов роста цен как-то подстегнёт спрос. Скорее это поможет поддержать его на уровне, достаточном для функционирования застройщиков. Для покупателя сделка по покупке квартиры — не сиюминутное решение. Так или иначе, любая недвижимость — приобретение дорогое. В ажиотаже льготной ипотеки и растущих цен действительно были реализованы колоссальные площади. В некоторых регионах даже обозначился дефицит. В 2022 году такое вряд ли повторится», — сказал Дёмин.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.

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