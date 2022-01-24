Инвестиционный стратег Бахтин дал рекомендации по вложениям

Инвестиционный стратег инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин дал рекомендации по вложениям.

В беседе с Life.ru он посоветовал инвесторам стараться мыслить рационально, исходить из сроков вложений и состава портфеля.

Как отметил Бахтин, можно прогнозировать, что «при получении заметных позитивных сигналов со стороны геополитики навёрстывать упущенное отечественные активы начнут быстро».

Со своей стороны, шеф-аналитик группы компаний TeleTrade Пётр Пушкарёв выразил мнение, что лучше вкладываться в акции экспортных сырьевых компаний.

«Мировые цены на нефть бьют рекорды и успокаиваться на двузначных котировках явно не собираются. Фьючерсы на металлы снова дорожают. Так что и с акциями сырьевых компаний всё будет в порядке», — сказал он.

Как считает Пушкарёв, самый спокойный вариант для инвестиций — воспользоваться временной коррекцией цен на ведущие международные технологические компании, включённые в индексы Nasdaq и S&P500.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила о важности контролирования своих расходов.