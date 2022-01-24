Инвестиционный стратег Бахтин дал рекомендации по вложениям
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В беседе с Life.ru он посоветовал инвесторам стараться мыслить рационально, исходить из сроков вложений и состава портфеля.
Как отметил Бахтин, можно прогнозировать, что «при получении заметных позитивных сигналов со стороны геополитики навёрстывать упущенное отечественные активы начнут быстро».
Со своей стороны, шеф-аналитик группы компаний TeleTrade Пётр Пушкарёв выразил мнение, что лучше вкладываться в акции экспортных сырьевых компаний.
«Мировые цены на нефть бьют рекорды и успокаиваться на двузначных котировках явно не собираются. Фьючерсы на металлы снова дорожают. Так что и с акциями сырьевых компаний всё будет в порядке», — сказал он.
Как считает Пушкарёв, самый спокойный вариант для инвестиций — воспользоваться временной коррекцией цен на ведущие международные технологические компании, включённые в индексы Nasdaq и S&P500.
Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила о важности контролирования своих расходов.