В Подмосковье программа социальной газификации охватит 75 тысяч домов

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Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробёвым заявил, что программа социальной газификации в Московской области в 2022 году охватит 75 тыс. домов.
В Подмосковье программа социальной газификации охватит 75 тысяч домов
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«План на 2022 год (и я буду говорить сейчас о домовладениях) — это в I квартале подключить 12,8 тыс. домов, в II — 14,4 тыс., в III — 22,3 тыс. и в IV — 25,5 тыс. именно домовладений. Всего мы должны в этом году подключить 75 тыс. оставшихся домов», — приводит его слова телеканал «360».

Как отметил Хромушин, средний срок подключения к программе — от 15 до 60 дней с момента поступления заявки.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в октябре в Москве состоялась встреча министра энергетики России Николая Шульгинова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Стороны в ходе переговоров обсудили вопросы газификации и развития электросетей в регионе.

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