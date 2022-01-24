В Подмосковье некоторые категории пожилых получат прибавку к пенсии

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв анонсировал увеличение пенсий для пожилых жителей региона, получающих минимальное пособие.
В Подмосковье некоторые категории пожилых получат прибавку к пенсии
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, в регионе увеличили пенсию для одиноких безработных жителей старше 65 лет. Мера коснётся тех, кто в настоящее время получает минимальное пособие — 12 700 рублей. Пенсию им увеличат до 17 тыс. рублей. Эта поддержка коснётся 33 тыс. человек, которые проживают в регионе более десяти лет и не имеют дополнительного дохода.

«Наш президент принял решение об индексации пенсий на 8,6% в этом году. Мы, со своей стороны, с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живёт более десяти лет на территории Московской области, одиноко проживающих, минимальная пенсия будет 17 тыс. рублей», — сказал Воробьёв.

Ранее, как сообщало НСН, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый предложил ввести льготы для социальных работников за работу во время пандемии.

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