НБКИ: в 2021 году банки России выдали более 1 млн автокредитов

Короткая ссылка
В России в 2021 году банки выдали гражданам более 1 млн кредитов на покупку новых и подержанных машин. Это на 11,1% больше, чем в 2020-м.
НБКИ: в 2021 году банки России выдали более 1 млн автокредитов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Число выданных в прошлом году автокредитов стало вторым в соответствующем рейтинге за всю историю наблюдения за данным сегментом. Больше этот показатель был лишь в 2013 году — 1 108,8 тыс.

Отмечается, что чаще всего кредиты на покупку машин в 2021-м оформляли в Москве (83,3 тыс.), Московской области (64,2 тыс.) и Санкт-Петербурге (59,0 тыс.).

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить