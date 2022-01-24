НБКИ: в 2021 году банки России выдали более 1 млн автокредитов

В России в 2021 году банки выдали гражданам более 1 млн кредитов на покупку новых и подержанных машин. Это на 11,1% больше, чем в 2020-м.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Число выданных в прошлом году автокредитов стало вторым в соответствующем рейтинге за всю историю наблюдения за данным сегментом. Больше этот показатель был лишь в 2013 году — 1 108,8 тыс.

Отмечается, что чаще всего кредиты на покупку машин в 2021-м оформляли в Москве (83,3 тыс.), Московской области (64,2 тыс.) и Санкт-Петербурге (59,0 тыс.).

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.