Столетняя блогер Сахарнова рассказала, на какие вопросы чаще всего отвечает в TikTok

Пережившая блокаду петербурженка Нина Сахарнова, которая в понедельник, 24 января, отмечает своё столетие, рассказала, как стала блогером в TikTok и на какие вопросы пользователей ей чаще всего приходится отвечать.

В беседе с «Петербургским дневником» блокадница рассказала, что блог завела в 2021 году её внучка. Когда в одном из видео приняла участие сама Сахарнова, популярность аккаунта увеличилась в разы.

К настоящему времени у канала более 155 тыс. подписчиков.

«Я не планировала рассказывать о блокаде, эта тема долгие годы была табуированной — вспоминать эти страшные годы совсем не хотелось. Однако прошло уже много лет, мои чувства утихли, а разговоры перестали возвращать меня в то страшное время. Когда люди начали задавать вопросы, я поняла, что готова на них ответить. Меня спрашивают не только о блокаде, но и о жизни в Советском Союзе. Мне кажется, что я уже всю свою жизнь рассказала, но вопросов меньше не становится», — призналась Сахарнова.

Как ранее сообщало агентство «Невские новости», в Санкт-Петербурге концерты и выставки, приуроченные к 79-летию со дня снятия блокады Ленинграда, пройдут 27 января.