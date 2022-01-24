Опрос: 74% россиян отметили значительный рост расходов в новогодние праздники

«Авито» и GigAnt провели исследование, посвящённое новогодним тратам россиян. Согласно его результатам, у 74% респондентов расходы в этот период возросли.

Как пишет «Газета.Ru», рост финансовой нагрузки чаще отмечали жители малых городов — 43%.

Уточняется, что значительная часть расходов россиян пришлась на подарки родным и близким. В среднем расходы на подарки составили 2000—6000 рублей.

Также участники исследования признались, что тратили средства на досуг и развлечения во время длительных выходных.

Чтобы покрыть возросшие расходы, россияне отметили, что были вынуждены экономить (45%), откладывать крупные покупки (31%), взять подработку или дополнительную нагрузку на основной работе (22% и 13%).

Ранее в газете «Известия» писали о результатах опроса, согласно которому 34% россиян планировали потратить новогоднюю премию на подарки для близких.