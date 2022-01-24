Зампред Совфеда Косачёв рассказал, когда Россия и Украина нормализуют отношения
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«Нормализации отношений с Украиной не будет, пока там у власти находится нынешняя политическая сила. В 2014 году там произошёл захват власти определённой политической силой со своим видением будущего Украины: с моноэтническим государством, страной, где голодомор был геноцидом, а Бандера был героем. С этой властью мы никогда ни о чём не договоримся», — заявил Косачёв.
По мнению заместителя председателя Совета Федерации, такой расклад политических сил на Украине выгоден США — американцы не рассматривают Украину как суверенное государство, готовы использовать её как пешку в собственных интересах.
Косачёв считает, что США целенаправленно портят отношения России с соседними странами.
Смотрите полное интервью с Константином Косачёвым.