Зампред Совфеда Косачёв рассказал, когда Россия и Украина нормализуют отношения

Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачёв в интервью RT заявил, что о налаживании дружественных связей между Москвой и Киевом можно будет говорить только после того, как на Украине сменится власть, ведущая антироссийскую политику.

«Нормализации отношений с Украиной не будет, пока там у власти находится нынешняя политическая сила. В 2014 году там произошёл захват власти определённой политической силой со своим видением будущего Украины: с моноэтническим государством, страной, где голодомор был геноцидом, а Бандера был героем. С этой властью мы никогда ни о чём не договоримся», — заявил Косачёв.

По мнению заместителя председателя Совета Федерации, такой расклад политических сил на Украине выгоден США — американцы не рассматривают Украину как суверенное государство, готовы использовать её как пешку в собственных интересах.

Косачёв считает, что США целенаправленно портят отношения России с соседними странами.

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