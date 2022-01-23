В Екатеринбурге Роспотребнадзор выявил превышение числа вредных веществ в воздухе

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Региональное управление Роспотребнадзора выявило превышение вредных веществ в воздухе Екатеринбурга из-за смога.
В Екатеринбурге Роспотребнадзор выявил превышение числа вредных веществ в воздухе
  • РИА Новости

«В пробах, отобранных в районе ЖК «Малевич» — переулок Трамвайный, 2, — установлено превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц РМ2.5 в 1,2 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам», — говорится в сообщении ведомства.

Санитарные врачи рекомендовали жителям Екатеринбурга в период смога избегать длительного нахождения на открытом воздухе, отказаться от контактных линз в пользу очков, употреблять больше воды и чаще промывать глаза.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о рекордном росте сугробов в Краснодаре.

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