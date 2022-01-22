В Подмосковье произошёл пожар в здании автосервиса

В Московской области произошёл пожар в здании автосервиса.

«22 января в 15:13 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в городском округе Раменское, Северное шоссе, дом 7», — говорится в заявлении МЧС.

Уточняется, что к тушению возгорания были привлечены пять единиц техники и 20 человек.

Как отмечает РИА Новости, в данном здании располагается автосервис.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате пожара, вспыхнувшего в ресторане на северо-западе Москвы.