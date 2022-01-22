В Санкт-Петербурге приостановили работу 20 ресторанов за нарушение санитарных правил

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В Санкт-Петербурге временно остановили деятельность 20 заведений общественного питания, работающих без QR-кодов. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального отделения СК России.
В Санкт-Петербурге приостановили работу 20 ресторанов за нарушение санитарных правил
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«В ночь с 21 на 22 января 2022 года следователями при участии сотрудников полиции, сотрудников профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора при силовой поддержке Росгвардии проведены осмотры 20 заведений, оказывающих услуги общественного питания населению. По результатам осмотров установлено, что все заведения осуществляют свою деятельность в ночное время, без QR-кодов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе проверок было составлено 103 протокола об административных правонарушениях в отношении физических лиц и 32 протокола — в отношении юридических лиц.

«Деятельность вышеуказанных заведений временно приостановлена», — отмечается в сообщении.

Ранее председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

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