В Сбербанке рассказали о популярных схемах обмана инвесторов

Короткая ссылка
В Сбербанке перечислили наиболее распространённые схемы обмана физических лиц-инвесторов.
В Сбербанке рассказали о популярных схемах обмана инвесторов
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«Вас приглашают в закрытый Telegram-канал, где манипуляторы призывают покупать акции, которые скоро «взлетят». Инвесторы следуют совету — курс актива растёт. Мошенники продают свои акции на пике стоимости. Затем курс падает, а инвесторы, которые купили дорогие акции, теряют деньги», — приводит сообщение банка РИА Новости.

Другим распространённым способом обмана являются телефонные звонки якобы от сотрудников Мосбиржи с предложением купить акции.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить