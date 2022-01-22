В Сбербанке рассказали о популярных схемах обмана инвесторов

В Сбербанке перечислили наиболее распространённые схемы обмана физических лиц-инвесторов.

«Вас приглашают в закрытый Telegram-канал, где манипуляторы призывают покупать акции, которые скоро «взлетят». Инвесторы следуют совету — курс актива растёт. Мошенники продают свои акции на пике стоимости. Затем курс падает, а инвесторы, которые купили дорогие акции, теряют деньги», — приводит сообщение банка РИА Новости.

Другим распространённым способом обмана являются телефонные звонки якобы от сотрудников Мосбиржи с предложением купить акции.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.