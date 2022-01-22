РИА Новости: всех рабочих шахты «Комсомолец» в Кузбассе вывели на поверхность

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Всех горнорабочих шахты «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области вывели на поверхность. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
РИА Новости: всех рабочих шахты «Комсомолец» в Кузбассе вывели на поверхность
  • РИА Новости
  • © Александр Патрин

«Всех работников вывели. Шахта пока не работает», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что 56 шахтёров эвакуируют из шахты «Комсомолец» Кемеровской области по причине проблем с проветриванием.

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