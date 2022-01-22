РИА Новости: всех рабочих шахты «Комсомолец» в Кузбассе вывели на поверхность

Всех горнорабочих шахты «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области вывели на поверхность. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

РИА Новости

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«Всех работников вывели. Шахта пока не работает», — рассказал собеседник агентства. Ранее стало известно, что 56 шахтёров эвакуируют из шахты «Комсомолец» Кемеровской области по причине проблем с проветриванием.