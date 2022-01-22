В РСТ дали рекомендации по планированию отдыха

Почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько дал рекомендации по планированию отдыха.

«Если говорить о массовом туризме, то в первую очередь это страны, открытые для чартерных перевозок, потому что там низкие цены. На сегодня это семь стран: Турция, Египет, Мексика, Кипр, Доминикана, Куба, Объединённые Арабские Эмираты и Албания», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, с точки зрения пребывания перечисленные страны отвечают всем требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим.

Как отметил Шпилько, есть ещё целый ряд стран: например, Болгария открыта для регулярных перевозок, но в этом сезоне одни только авиабилеты туда стоили дороже, чем неделя пребывания в Турции вместе с перелётом, и это стоит учитывать туристам.

«Сейчас семь стран открыты для перелётов и ещё 20 — для регулярного авиасообщения, в том числе Италия, Франция и Испания», — напомнил эксперт.

Он уточнил, что эти страны не выдают туристические визы.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.