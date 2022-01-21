Подмосковье приняло 2 млн туристов с начала зимы

Московская область приняла около 2 млн туристов с начала зимы.

Об этом сообщает «Радио 1».

«За зимний период в прошлом году нас посетили 1,5 млн туристов, а за эту зиму — уже 2 млн. Близкое расположение к столице дало Подмосковью полную заполняемость гостиниц, а также продление пребывания в них», — заявил министр правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко на форуме Центрального федерального округа по государственно-частному партнёрству.

Как отметил министр, область принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. Заявки поданы от Дмитрова, Звенигорода, Вереи и Егорьевска.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.