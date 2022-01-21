Автоэксперт Субботин дал советы по покупке машины

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Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы по покупке машины.
Автоэксперт Субботин дал советы по покупке машины
  • РИА Новости

«Я бы сейчас вообще не стал покупать автомобиль. Покупать на вторичном рынке? Так он сейчас взлетел по ценам даже раньше, чем первичный. Зачем тратить деньги? Надо ездить на том, что есть. Можно восстанавливать, причём недорого», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам эксперта, если автомобиль нужен сейчас, то приличная подержанная машина, на которой ещё можно ездить, будет стоить не менее 1,5 млн рублей.

Как считает Субботин, можно обратить внимание на немецкие марки, поскольку, как показывает рейтинг надёжности автомобилей, первые места в сегменте машин от семи лет и старше всегда занимают немецкие автомобили.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.

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