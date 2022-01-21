В Подмосковье выявили более 5 тысяч фактов телефонного мошенничества в 2021 году

В Московской области выявили более 5 тыс. фактов телефонного мошенничества в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное ГУРБ.

Как отметили в ведомстве, к концу прошлого года количество мошеннических схем существенно выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Если звонящий представляется сотрудником банка, то рекомендуется прекратить разговор в самом начале и самостоятельно перезвонить на горячую линию кредитной организации по официальному номеру. Нежелательно пытаться разобраться в ситуации, в которую злоумышленник пытается погрузить жертву, так как вести диалог может подготовленный психолог, советуют в ГУРБ.

Участились и случаи, когда мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Их единственная цель — психологическая подготовка жертвы для дальнейшей передачи «сотрудникам банка» для перевода денег на «безопасный счёт». В этом случае также необходимо прекратить разговор и позвонить в банк.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.