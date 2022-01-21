В Тюмени задержали подростка, сообщившего о минировании школ города
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«Сотрудниками тюменской полиции установлен 13-летний подросток, который сообщил, что в учебных заведениях Тюмени находится предмет, представляющий опасность», — заявили в ведомстве.
Так как мальчик не достиг возраста привлечения к ответственности, а также в целях недопущения повторного совершения им противоправного деяния он помещён в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 48 часов.
Кроме того, подросток поставлен на профилактический учёт.
Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся теракте.