В Тюмени задержали подростка, сообщившего о минировании школ города

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В Тюмени задержан 13-летний подросток, сообщивший о минировании городских школ.
В Тюмени задержали подростка, сообщившего о минировании школ города
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Сотрудниками тюменской полиции установлен 13-летний подросток, который сообщил, что в учебных заведениях Тюмени находится предмет, представляющий опасность», — заявили в ведомстве.

Так как мальчик не достиг возраста привлечения к ответственности, а также в целях недопущения повторного совершения им противоправного деяния он помещён в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 48 часов.

Кроме того, подросток поставлен на профилактический учёт.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся теракте.

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