Профессор Соловьёва рассказала о новых тенденциях в семейных отношениях

Профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Светлана Соловьёва рассказала о новых тенденциях в семейных отношениях.

«Сейчас во всём мире набирает обороты тенденция к индивидуализму: люди усложняются, они остро почувствовали свою уникальность. Поэтому человек хочет жить в полный рост, для себя, получать максимум удовольствий от всего. Из-за такой позиции семейные отношения и распадаются», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, человек пытается получить от жизни максимум и тратит время на себя.

Как отметила Соловьёва, такой тренд к индивидуализму наблюдается во всех цивилизованных странах.

Ранее психолог Светлана Вильнина в беседе с Nation News рассказала о значимости распределения зон ответственности в семье.