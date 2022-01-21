Пассажиры «Мострансавто» совершили более 100 млн поездок между Москвой и областью в 2021 году

Свыше 103 млн поездок совершили пассажиры «Мострансавто» на маршрутах между Московской областью и столицей в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Минтранса.

«В 2021 году жители и гости Подмосковья совершили более 103 млн поездок на маршрутах «Мострансавто», связывающих различные города Московской области и Москву», — говорится в материале.

Автобусы компании обслуживают более 170 маршрутов к различным транспортным узлам: железнодорожным станциям, метро и автовокзалам.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.