Специалист по киберграмотности Седов рассказал о рисках в связи с внедрением виртуальных карт
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В беседе с ФАН Седов выразил мнение, что отказ от физических карт означает возрастающую важность мобильного устройства, поэтому нужно серьёзно позаботиться о безопасности телефона.
«Его могут банально украсть и попробовать воспользоваться вашей виртуальной картой для покупки или снятия наличных в специальном банкомате, который поддерживает функцию бесконтактного съёма денег», — предупредил эксперт.
Он посоветовал использовать биометрические способы разблокировки экрана, задавать пароль хотя бы из шести цифр и запрашивать подтверждение операций с виртуальными картами.
Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.