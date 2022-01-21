Специалист по киберграмотности Седов рассказал о рисках в связи с внедрением виртуальных карт

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Директор по развитию «Ростелеком-Солар», эксперт направления «Киберграмотность населения» Олег Седов прокомментировал прогноз, согласно которому через несколько лет россияне откажутся от использования пластиковых банковских карт и перейдут на электронные носители.
Специалист по киберграмотности Седов рассказал о рисках в связи с внедрением виртуальных карт
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В беседе с ФАН Седов выразил мнение, что отказ от физических карт означает возрастающую важность мобильного устройства, поэтому нужно серьёзно позаботиться о безопасности телефона.

«Его могут банально украсть и попробовать воспользоваться вашей виртуальной картой для покупки или снятия наличных в специальном банкомате, который поддерживает функцию бесконтактного съёма денег», — предупредил эксперт.

Он посоветовал использовать биометрические способы разблокировки экрана, задавать пароль хотя бы из шести цифр и запрашивать подтверждение операций с виртуальными картами.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

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