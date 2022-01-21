В университете Самары будут готовить кандидатов в космонавты

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В Самарском университете им. Королёва в 2022 году начнётся подготовка кандидатов в отряд космонавтов для работы на Международной космической станции (МКС).
В университете Самары будут готовить кандидатов в космонавты
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Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Систему подготовки будущих космонавтов запустят в рамках сотрудничества вуза с Центром подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина. Сообщается, что накануне университет принимал делегацию центра в составе 15 космонавтов России.

Ректор университета Владимир Богатырёв подписал протокол о взаимодействии с ЦПК в четверг, 20 января.

К созданию системы подготовки кандидатов в отряд космонавтов привлекут также СамГМУ и Самарский международный аэрокосмический лицей.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», Севастопольский государственный университет стал абсолютным чемпионом международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21».

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