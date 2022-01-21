Инженеры ЗВО уничтожили условного противника в ходе учений в Воронежской области

Военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели тактико-специальные учения в Воронежской области.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

При обнаружении «противника» штурмовые подразделения блокировали действия неприятеля при поддержке танков Т-72Б3 и применили самоходные установки разминирования УР-77 «Метеорит».

В мероприятиях были задействованы свыше 500 военнослужащих, а также более 30 единиц специальной и военной инженерной техники.

Ранее Newinform передавал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.