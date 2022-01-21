Аналитики зафиксировали рост спроса на респираторы с фильтром и маски в России
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Об этом сообщает Life.ru.
«Среди защитных масок россияне чаще всего выбирали респираторы KN95 с уровнем защиты FFP2 и фильтром, а также комплекты из 10—100 штук сменных масок», — говорится в исследовании.
В 1,8 раза вырос спрос и на дизайнерские многоразовые маски.
Также россияне в два раза чаще стали заказывать персональные медицинские приборы для дома: пульсоксиметры, аппараты для измерения давления и мониторинга сердечной активности, электронные термометры и так далеее.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН рассказал о недостатках тканевых масок.