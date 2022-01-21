Аналитики зафиксировали рост спроса на респираторы с фильтром и маски в России

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Аналитики «AliExpress Россия» заявили, что в период с 10 по 18 января в России в 2,5 раза вырос спрос на защитные маски с фильтром и в два раза — на трёхслойные маски.
Аналитики зафиксировали рост спроса на респираторы с фильтром и маски в России
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Об этом сообщает Life.ru.

«Среди защитных масок россияне чаще всего выбирали респираторы KN95 с уровнем защиты FFP2 и фильтром, а также комплекты из 10—100 штук сменных масок», — говорится в исследовании.

В 1,8 раза вырос спрос и на дизайнерские многоразовые маски.

Также россияне в два раза чаще стали заказывать персональные медицинские приборы для дома: пульсоксиметры, аппараты для измерения давления и мониторинга сердечной активности, электронные термометры и так далеее.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН рассказал о недостатках тканевых масок.

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